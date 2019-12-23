رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي وربيعة جاهز لمواجهة بلاتينيوم

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واصل النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي، وذلك على هامش مران المستبعدين من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج العلاجي على خضوع رمضان صبحي إلى جلسات علاج طبيعي فقط لا غير، على أن يقوم الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي بتحديد موعد بداية المرحلة الثانية من العلاج التي تشمل على تدريبات تأهيلية فردية من خلال الركض منفرداً بعد تحسن حالته الصحية نوعاً ما.

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وكان رمضان صبحي قد تعرض مؤخراً إلى تمزق على مستوى العضلة الخلفية، مما سوف يجعله عن صفوف المارد الأحمر لمدة 6 أسابيع تقريباً، على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي رفقة زملائه.

على صعيد آخر، أكد الدكتور خالد محمود أن النجم رامي ربيعة سوف يلتحق بالمران الجماعي للفريق الأهلاوي بصورة طبيعية مع بداية التحضيرات للمباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار أيضاً إلى أن المدافع رامي ربيعة قد تعافى تماماً من الإجهاد الذي شعر به في الأيام الماضية على مستوى العضلة الخلفية، وبالتالي سوف يكون تحت تصرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في اللقاء القادم أمام فريق بلاتينيوم ستارز مطلع الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، بات المدافع الآخر ياسر إبراهيم جاهزاً بدوره للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة على مستوى العضلة الضامة، علماً بأن المرة الثانية التي يتعرض فيها إلى الإصابة منذ انطلاقة الموسم الحالي رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات.

ومن المرجح ألا يقوم رينيه فايلر بالمجازفة بياسر إبراهيم في اللقاء القادم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تفادي تعرض اللاعب إلى إصابة أخرى قد تُجبره على الغياب من جديد عن صفوف المارد الأحمر المرحلة القادمة.

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