جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ ووليد أزارو للرد على عرض الوداد البيضاوي

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سوف يعقد جلسة خاصة مع النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الأيام القليلة القادمة.

وأكد المصدر أن الهدف من هذه الجلسة هو حسم مصير وليد أزارو مع الأهلي في المرحلة القادمة، وخاصة بعدما وصل إلى اللاعب عرضاً شفهياً في الساعات الماضية من طرف نادي الوداد البيضاوي المغربي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن سيد عبد الحفيظ سوف يعمل جاهداً لمحاولة إقناع المهاجم المغربي حتى يبقى داخل جدران القلعة الحمراء حتى نهاية عقده على أقل تقدير، إلا أن رحيله لن يكون ضاراً للمارد الأحمر في نهاية المطاف.

وشدد المصدر على أن أزارو لا يزال متردداً بخصوص مستقبله مع الفريق الأهلاوي الفترة المقبلة، نظراً إلى معاناته من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء في معظم المباريات التي خاضها الأهلي منذ انطلاقة الموسم الحالي باستثناء بعض المباريات القليلة.

وأوضح أن أهم شيء بالنسبة إلى وليد أزارو هو ضرورة استعادة مستواه التهديفي من جديد، من خلال مواصلة اللعب بصفة أساسية في المباريات سواء مع الأهلي أو مع أي نادي آخر، حتى يتمكن من ضمان مقعده في صفوف المنتخب المغربي قبل النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في العام 2021 على أرض دولة الكاميرون.

وكان المهاجم المغربي قد نجح في الفوز بلقب هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم قبل الماضي مع المارد الأحمر، إلا أن ذلك التألق لم يعد له أي وجود على الإطلاق منذ الموسم الماضي، حيث تراجع مستوى أزارو بشكل ملحوظ للغاية مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي.

وهو ما دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأهلاوي إلى عدم الاعتماد على اللاعب بصفة أساسية في معظم مباريات الموسم الجاري، علماً بأن أزارو تمكن من تسجيل 5 أهداف حتى الآن بعد مشاركته 10 مباريات سواء بصفة أساسية أو حتى كبديل.

إقرأ أيضاً: رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي وربيعة جاهز لمواجهة بلاتينيوم