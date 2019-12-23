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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، وذلك باستثناء مباراة واحدة تم تأجيلها بين ليفربول وبين مضيفه وست هام يونايتد، بسبب مشاركة فريق الريدز في النسخة الماضية من مسابقة كأس العالم للأندية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثامنة عشر، ولكن قبل ذلك أولاً سوف نستعرض لكم نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثامنة عشر من عمر البريميرليج.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

وست هام يونايتد / ليفربول، مؤجلة إلى وقت لاحق.

إيفرتون 0/0 أرسنال.

نيوكاسل يونايتد 0/1 كريستال بالاس.

أستون فيلا 3/1 ساوثهامبتون.

نوريتش سيتي 2/1 ولفرهامبتون.

برايتون أند هوف ألبيون 1/0 شيفيلد يونايتد.

بورنموث 1/0 بيرنلي.

مانشستر سيتي 1/3 ليستر سيتي.

واتفورد 0/2 مانشستر يونايتد.

توتنهام هوتسبير 2/0 تشيلسي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثامنة عشر:

ليفربول، 49 نقطة من 17 مباراة. ليستر سيتي، 39 نقطة. مانشستر سيتي، 38 نقطة. تشيلسي، 32 نقطة. شيفيلد يونايتد، 28 نقطة. ولفرهامبتون، 27 نقطة. توتنهام هوتسبير، 26 نقطة. مانشستر يونايتد، 25 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 25 نقطة. بيرنلي، 24 نقطة. أرسنال، 23 نقطة. كريستال بالاس، 23 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 20 نقطة. بورنموث، 19 نقطة. إيفرتون، 19 نقطة. وست هام يونايتد، 19 نقطة. ساوثهامبتون، 18 نقطة. أستون فيلا، 15 نقطة. نوريتش سيتي، 12 نقطة. واتفورد، 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشكل أكبر على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة القادمة أي التاسعة عشر، وخاصة وأن هذه الجولة سوف تشهد صداماً نارياً للغاية بين فريق ليفربول وبين مضيفه فريق ليستر سيتي على ملعب كينغ باور.

ومن جانبه، يأمل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في أخر موسمين على التوالي في استغلال هذه المواجهة المنتظرة، حتى يتمكن أولاً من تقليص الفارق مع فريق الريدز، إضافة إلى خطف المركز الثاني من فريق ليستر سيتي في ظل وجود فارق نقطة وحيدة بينهما فقط لا غير في الوقت الحالي.

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