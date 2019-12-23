الكاف يؤكد إمكانية إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 في الشتاء بسبب مونديال الأندية

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أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية إقامة النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها على أرض دولة الكاميرون في فصل الشتاء بدلاً من فصل الصيف، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في النسخة الماضية التي إقامتها على أرض مصر في صيف العام الحالي 2019.

وأوضح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي خلال تصريحات صحفية له أن السبب الرئيسي وراء احتمالية تغيير موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا، يأتي في المقام الأول بسبب حالة الطقس الحارة في دولة الكاميرون خلال فصل الكاميرون، مما يعني استحالة تنظيم البطولة هناك في تلك الفترة بعكس المناخ المصري في فصل الصيف.

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وأشار أيضاً إلى أن عامل الطقس لا يُعتبر السبب الوحيد، ولكن هناك سبب إضافي وهو مسابقة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من صيف عام 2021 على أرض دولة الصين، حيث من المؤكد أن موعد هذه البطولة سوف يتعارض مع موعد مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد أحمد أحمد في حديثه على أن اللاعبين الأفارقة لن يكونوا قادرين تماماً على المشاركة في المسابقتين في وقت واحد أو حتى في ظرف شهرين على التوالي، نظراً إلى حالة الإرهاق التي سوف يُعاني منها جميع اللاعبين على مدار الموسم بأكمله.

يُذكر أن النسخة الجديدة في مسابقة كأس العالم للأندية في نظامها الحديث، سوف تضمن مشاركة 24 فريقاً في البطولة، على أن يُشارك 3 أندية إفريقية في البطولة، إضافة إلى اللاعبين الأفارقة مع أنديتهم سواء الأوروبية أو اللاتينية أو حتى الآسيوية.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الكاف أن الاجتماع القادم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يشهد مناقشة ذلك الملف بشكل مفصل، على أن يتم حسم القرار النهائي في مطلع العام المقبل 2020، حتى يتم تحديد موعد إجراء مراسم قرعة المسابقة، علماً بأن التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا لم يُقام منها سوى جولتين فقط لا غير حتى الآن.

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