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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الأسبوع الحالي بداية من يوم الخميس القادم.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن هذه الجولة سوف تشهد مباريات مثيرة للغاية على كافة المستويات، وذلك سواء فيما يتعلق بالصراع على لقب البريميرليج أو الصراع على المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية أو حتى الصراع من أجل تفادي الهبوط.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

توتنهام هوتسبير / برايتون أند هوف ألبيون، الخميس 26 ديسمبر 2019، ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بورنموث / أرسنال، ملعب فيتاليتي، الساعة الخامسة مساءً.

شيفيلد يونايتد / واتفورد، الساعة الخامسة مساءً.

تشيلسي / ساوثهامبتون، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

أستون فيلا / نوريتش سيتي، ملعب فيلا بارك، الساعة الخامسة مساءً.

كريستال بالاس / وست هام يونايتد، ملعب سيلهرست بارك في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

إيفرتون / بيرنلي، ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر يونايتد / نيوكاسل يونايتد، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ليستر سيتي / ليفربول، ملعب كينغ باور في مدينة ليستر، الساعة العاشرة مساءً.

ولفرهامبتون / مانشستر سيتي، ملعب مولينيو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في مواصلة تحقيق المزيد من الانتصارات، حتى يضمن الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب البريميرليج بعيداً عن جميع منافسيه في الموسم الحالي.

ومن جانبه، يطمح فريق أستون فيلا رفقة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في محاولة الهروب من منطقة الهبوط التي استقر فيها في الأسابيع الماضية بسبب نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة سواء داخل أرضه أو حتى خارجها.

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