كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي

Advertisements

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة الفارس الأبيض تواجد بعض الأسماء الهامة بسبب الإصابة، حيث تمثلت هذه الغيابات على النحو التالي: عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمود عبد الرازق شيكابالا / خالد بوطيب.

Advertisements

وإليكم الآن قائمة الزمالك التي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد / محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / إسلام جابر / محمد عبد الشافي / حازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمد حسن / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / مصطفى فتحي / محمد أوناجم / كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

ويخوض فريق الزمالك عدة مباريات صعبة في المرحلة القادمة، والبداية من خلال مواجهة فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري العام، قبل أن ينزل ضيفاً في مطلع الأسبوع المقبل على فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الفارس الأبيض لا يمر بأفضل حالاته في الآونة الأخيرة، بعد النتائج السلبية التي حققها في الأسابيع الماضية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ساهمت هذه النتائج في ابتعاده عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب صدارة الترتيب حالياً بدون أي خسارة أو تعادل على الإطلاق خلال أي مباراة سابقة.

ولم يتمكن أبناء القلعة البيضاء من الظفر سوى بنقطة واحدة فقط لا غير من آخر جولتين في مسابقة الدوري العام، حيث تعرضوا أولاً إلى الخسارة على يد فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يكتفوا بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق سموحة.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020