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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة انفراد برشلونة حامل اللقب بصدارة الترتيب بعدما استغل تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الليغا الإسبانية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020:

إيبار 0/3 غرناطة.

ريال مايوركا 2/0 إشبيلية.

برشلونة 1/4 ديبورتيفو ألافيس.

فياريال 0/1 خيتافي.

بلد الوليد 1/1 فالنسيا.

ليغانيس 0/2 إسبانيول.

أوساسونا 4/3 ريال سوسيداد.

ريال بيتيس 2/1 أتلتيكو مدريد.

ليفانتي 1/3 سيلتا فيغو.

ريال مدريد 0/0 أتلتيك بيلباو.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشر:

برشلونة، 39 نقطة. ريال مدريد، 37 نقطة. إشبيلية، 34 نقطة. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة. ريال سوسيداد، 31 نقطة. خيتافي، 30 نقطة. أتلتيك بيلباو، 28 نقطة. فالنسيا، 28 نقطة. ليفانتي، 26 نقطة. فياريال، 25 نقطة. غرناطة، 24 نقطة. أوساسونا، 23 نقطة. ريال بيتيس، 23 نقطة. بلد الوليد، 20 نقطة. ديبورتيفو ألافيس، 19 نقطة. إيبار، 19 نقطة. ريال مايوركا، 15 نقطة. سيلتا فيغو، 14 نقطة. ليغانيس، 13 نقطة. إسبانيول، 10 نقاط.

على صعيد آخر اشتعل الصراع بشكل واضح على صدارة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة عشر، حيث رفع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة رصيد أهدافه الشخصية إلى 13 هدفاً، ثم يتواجد خلفه مباشرة النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد برصيد 12 هدفاً، ومن ثم النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة برصيد 10 أهداف.

ومن المؤكد أن الجولة القادمة ستكون مثيرة للغاية بعد نهاية فترة الراحة الشتوية القصيرة بسبب أعياد الميلاد، حيث تُقام الجولة القادمة بداية من يوم 3 يناير من العام المقبل 2020، ومن المنتظر أن تشهد إحدى ديربيات العاصمة مدريد من خلال مواجهة خيتافي مع ضيفه العملاق ريال مدريد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنها سوف تشهد أيضاً الديربي الأكبر في إقليم كتالونيا، من خلال مواجهة إسبانيول مع ضيفه برشلونة.

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