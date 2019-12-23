رسمياً .. 10 آلاف متفرج لمباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الإثنين عن أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة القادمة بين الأهلي وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من طرف الجهات الأمنية.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي اليوم الإثنين أن الجهات الأمنية قد وافقت رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي الأفريقية القادمة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهات الأمنية قامت بإرسال خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل إخطار النادي بقرار الموافقة على عدد الجماهير المقرر حضورها في اللقاء القادم.

وشدد محمد مرجان في حديثه على أن شركة “تذكرتي” سوف تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية بيع تذاكر مباراة الأهلي وبلاتينيوم مثلما كان الحال تماماً في المباراة السابقة بين الأهلي والهلال السوداني في مطلع شهر ديسمبر الجاري في المسابقة ذاتها.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في مساء يوم السبت المقبل على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وكان المارد الأحمر قد تعرض إلى الخسارة في أولى جولات مرحلة المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب رادس على أرض دولة تونس.

واستعاد الفريق الأهلاوي بعدها عافيته مباشرة في الجولة الثانية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب السلام، ليعود مجدداً إلى أجواء المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن جانبه، لم يتمكن فريق بلاتينيوم ستارز من حصد أي نقطة على الإطلاق حتى الآن بعد خسارته في أول جولتين توالياً من دور المجموعات.

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