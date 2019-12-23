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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة استمرار الصراع الشرس على صدارة الترتيب بين يوفنتوس وبين غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة السابعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة السابعة عشر.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السابعة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020:

سامبدوريا 2/1 يوفنتوس.

لاتسيو / هيلاس فيرونا، مؤجلة إلى وقت لاحق.

فيورنتينا 4/1 روما.

أودينيزي 1/2 كالياري.

إنتر ميلان 0/4 جنوى.

تورينو 2/1 سبال.

أتالانتا 0/5 ميلان.

ليتشي 3/2 بولونيا.

بارما 1/1 بريشيا.

ساسولو 2/1 نابولي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة السابعة عشر:

إنتر ميلان، 42 نقطة. يوفنتوس، 42 نقطة. لاتسيو، 36 نقطة. روما، 35 نقطة. أتالانتا، 31 نقطة. كالياري، 29 نقطة. بارما، 25 نقطة. نابولي، 24 نقطة. بولونيا، 22 نقطة. تورينو، 21 نقطة. ميلان، 21 نقطة. هيلاس فيرونا، 19 نقطة. ساسولو، 19 نقطة. أودينيزي، 18 نقطة. فيورنتينا، 17 نقطة. ليتشي، 15 نقطة. سامبدوريا، 15 نقطة. بريشيا، 14 نقطة. سبال، 12 نقطة. جنوى، 11 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة السابعة عشر:

الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 17 هدفاً. البلجيكي روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 12 هدفاً. البرتغالي جواو بيدرو، كالياري، 11 هدفاً. البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 10 أهداف. الكولومبي لويس مورييل، أتالانتا، 10 أهداف.

وتشهد الجولة القادمة مواجهات مثيرة للغاية على كافة المستويات، والتي من المقرر إقامتها بعد نهاية فترة أعياد الميلاد وذلك تحديداً بداية من يوم 5 يناير من العام المقبل 2020، حيث يخوض حامل اللقب فريق يوفنتوس مباراة صعبة للغاية أمام ضيفه فريق كالياري.

ومن جانبه، ستكون مهمة فريق إنتر ميلان أصعب بكثير من اليوفي، نظراً لكونه سوف يحل ضيفاً على فريق نابولي على ملعب سان باولو في جنوب دولة إيطاليا، بالرغم من الوضعية السيئة التي يمر بها فريق نابولي مؤخراً، إلا أنه قد استعاد عافيته مع مدربه الإيطالي الجديد جينارو غاتوزو.

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