موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري الثلاثاء 24/12/2019

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والإنتاج الحربي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والإنتاج الحربي

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعدما تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة.

ولم يتذوق فريق الزمالك طعم الفوز في آخر جولتين في مسابقة الدوري العام، حيث خسر في المباراة الأولى على يد فريق طلائع الجيش ثم اكتفى بالتعادل في المباراة الثانية أمام فريق سموحة، مما جعل جماهير القلعة البيضاء تُطالب إدارة النادي بضرورة تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين بعدما فقدوا الأمل تماماً في لاعبي الفريق الأول.

ومن المؤكد أن معاناة فريق الزمالك سوف تستمر في الأسابيع القادمة، نظراً إلى حاجة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى بعض الوقت من أجل التأقلم مع اللاعبين بعدما تم تعيينه في منصب المدير الفني للفارس الأبيض في نهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2019.

ولا يُساعد عدم الاستقرار الفني على وصول فريق الزمالك إلى أفضل مستوى ممكن تتطلع إليه جماهيره، بالرغم من الصفقات المدوية التي أبرمها مجلس إدارة القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن كل لاعبي نادي الزمالك لم يعد لديهم أي شعور بالاستقرار داخل جدران القلعة البيضاء.

ولا يقتصر الأمر فقط على عدم الاستقرار الفني، بل إن لاعبي الزمالك يُعانون أيضاً من أزمة أخرى خارج أرض الملعب، وهي أزمة المستحقات المالية المتأخرة التي لم يحصلوا عليها طيلة الأشهر الأربعة الماضية، على أمل أن يتم حل الأزمة بشكل نهائي قبل نهاية الأسبوع الجاري مثلما أكد رئيس نادي الزمالك.

على الجانب المقابل، يأمل فريق الإنتاج الحربي في استغلال وضعية منافسه الزمالك بأفضل صورة ممكنة، من خلال محاولة تقديم مباراة كبيرة أمامه مع السعي للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير في نهاية المطاف مثلما فعل فريق سموحة في الجولة الماضية.

وبكل تأكيد يمر فريق الإنتاج الحربي بفترة مميزة للغاية في الآونة الأخيرة، ويكفي الإشارة فقط إلى تواجد الفريق العسكري في المركز السادس في ترتيب مسابقة الدوري العام، مما يعكس بالتالي الحالة الطيبة التي يعيشها باستثناء صدمة إقصائه من دور ال32 لمسابقة كأس مصر عقب خسارته على يد فريق أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح في أكبر مفاجآت مسابقة الكأس حتى الآن.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 1/3 الشرقية، كأس مصر.

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 2/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الإنتاج الحربي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

طلائع الجيش 0/0 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 1/1 أبو قير للأسمدة، وفاز الأخير بركلات الترجيح، كأس مصر.

الإنتاج الحربي 1/1 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

طنطا 1/0 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

أسوان 1/0 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك والإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 14 نقطة من 8 مباريات.

الإنتاج الحربي، المركز السادس، يمتلك في رصيده 14 نقطة من 9 مباريات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة بين الزمالك والإنتاج الحربي على مستوى جميع المسابقات:

الإنتاج الحربي 1/1 الزمالك، السبت 9 سبتمبر 2017، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 الإنتاج الحربي، الأحد 14 يناير 2018، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 3/1 الزمالك، الأربعاء 2 مايو 2018، كأس مصر.

الزمالك 0/2 الإنتاج الحربي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، كأس مصر.

الإنتاج الحربي 2/1 الزمالك، السبت 10 نوفمبر 2018، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/1 الإنتاج الحربي، الخميس 30 مايو 2019، الدوري المصري الممتاز.

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