لجنة الحكام تختار أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي غداً

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين عن هوية حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري بتعيين الحكم أحمد الغندور من أجل إدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، على أن يتكون طاقمه المعاون من: أحمد توفيق حكم راية / شريف عبدالله حكم راية / مبروك نبيل حكم رابع.

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يُذكر أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تأتي ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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