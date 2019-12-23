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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020، وذلك باستثناء مباراة الهلال مع مضيفه الفيصلي بسبب مشاركة الزعيم في النسخة المنصرمة من مسابقة كأس العالم للأندية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثانية عشر.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثانية عشر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020:

الفيحاء 1/4 الاتحاد.

أبها 0/2 الشباب.

العدالة 3/0 النصر.

التعاون 1/2 الوحدة.

الأهلي 1/5 ضمك.

الفتح 1/2 الحزم.

الرائد 2/3 الاتفاق.

الفيصلي / الهلال، مؤجلة إلى وقت لاحق.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثانية عشر:

النصر، 26 نقطة. الأهلي، 23 نقطة. التعاون، 22 نقطة. الوحدة، 21 نقطة. الهلال، 20 نقطة من 9 مباريات. الفيصلي، 20 نقطة. أبها، 20 نقطة. الرائد، 20 نقطة. الفيحاء، 16 نقطة. الشباب، 15 نقطة. الحزم، 14 نقطة. الاتفاق، 13 نقطة. الاتحاد، 12 نقطة. العدالة، 8 نقاط. الفتح، 8 نقاط. ضمك، 7 نقاط.

ومن المؤكد أن الجولة القادمة ستكون شاهدة على استمرار الصراع على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك حينما يحل حامل اللقب فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على فريق الفيحاء في لقاء مرتقب بين الطرفين.

ومن جانبه، يسعى فريق الهلال للعودة من جديد للتركيز على مشواره في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما تأجلت له 3 مباريات سابقة بسبب مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية 2019 التي انتهت يوم السبت الماضي.

ولم يتمكن الزعيم من تحقيق تطلعات جماهيره في مونديال الأندية، حيث اكتفى فقط بالحصول على المركز الرابع رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها في صفوفه.

على صعيد آخر، ستكون العاصمة السعودية الرياض شاهدة على مباراة مرتقبة بين فريق الشباب المتعثر طيلة الأسابيع الماضية وبين ضيفه فريق أهلي جدة الطامح لاستعادة مكانته مرة أخرى رفقة مديره الفني السويسري كريستيان جروس.

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