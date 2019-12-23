فايلر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري العام.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / أليو ديانج / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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