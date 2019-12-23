رسمياً .. 1 فبراير 2020 موعداً لمباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

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كشفت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي اليوم الإثنين عن موعد مباراة ديربي العاصمة مدريد، والذي سوف يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الأسبوع ال22 في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وأكدت رابطة الليغا الإسبانية أن مباراة ديربي العاصمة في الدور الثاني سوف تُقام في يوم 1 فبراير من العام المقبل 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد، على أن تنطلق المباراة تحديداً بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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يُذكر أن ديربي الدور الأول من عمر الموسم الحالي كان قد انتهى على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الجارين على ملعب واندا ميتروبوليتانو أي ملعب فريق الروخي بلانكوس.

ويخوض الفريق الملكي بعض المباريات الصعبة للغاية قبل موعد مباراة ديربي العاصمة المقبل، حيث يلتقي في مسابقة الليغا الإسبانية مع كلاً من مضيفه خيتافي، إضافة إلى ضيفه إشبيلية، وأيضاً مضيفه بلد الوليد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الريال سوف يلتقي أيضاً مع فريق فالنسيا في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة على أرض المملكة العربية السعودية.

ومن المحتمل أن يصطدم ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في لقاء إضافي قبل موعد ديربي الدوري، وذلك في حالة نجاح فريق الروخي بلانكوس في التأهل إلى نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني، علماً بأنه سوف يلتقي في الدور نصف النهائي مع فريق برشلونة.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع أسهل بالنسبة إلى فريق أتلتيكو مدريد الذي يخوض 3 مواجهات سهلة للغاية في مسابقة الدوري الإسباني قبل لقاء الديربي، حيث يلتقي فريق الأتليتي مع كلاً من ضيفه ليفانتي، ثم مضيفه إيبار، وأخيراً ضيفه ليغانيس.

وتبقى المباراة الأصعب في انتظاره هي مباراة نصف نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني مع العملاق الكتالوني برشلونة.

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