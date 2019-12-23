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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020، حيث من المقرر أن تُقام مباريات المربع الذهبي عن طريق نظام الذهاب والإياب، على أن تُقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020:

أستون فيلا 0/5 ليفربول.

إيفرتون 2/2 ليستر سيتي، فاز ليستر سيتي بركلات الترجيح.

أكسفورد يونايتد 3/1 مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد 0/3 كولشيستر يونايتد.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي، ذهاب الدور نصف النهائي، الثلاثاء 7 يناير 2020، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، الساعة العاشرة مساءً.

ليستر سيتي / أستون فيلا، الأربعاء 8 يناير 2020، ملعب كينغ باور في مدينة ليستر، الساعة العاشرة مساءً.

أستون فيلا / ليستر سيتي، إياب الدور نصف النهائي، الثلاثاء 28 يناير 2020، ملعب فيلا بارك، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد، الأربعاء 29 يناير 2020، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي يُعتبر هو حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث فاز في المباراة النهائية للموسم الماضي على حساب فريق تشيلسي عبر ركلات الترجيح، ليضمن وقتها التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

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