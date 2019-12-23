Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020، حيث يتواصل الصراع في الجولة على صدارة الترتيب بين النصر حامل اللقب وبين غريمه التقليدي الهلال.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة الشباب مع ضيفه الأهلي في العاصمة الرياض في ظل كونها أهم مباراة في الجولة الحالية المقرر إقامتها بداية من نهاية الأسبوع الجاري.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الرائد / العدالة، الخميس 26 ديسمبر 2019، ملعب الملك عبدالله ببريدة، الساعة 16:55 مساءً.

الحزم / الهلال، ملعب الحزم، الساعة 18:50 مساءً.

الوحدة / الفيصلي، الجمعة 27 ديسمبر 2019، ملعب الملك عبد العزيز في مكة، الساعة 18:50 مساءً.

الفيحاء / النصر، السبت 28 ديسمبر 2019، ملعب الملك سلمان، الساعة 14:20 ظهراً.

أبها / ضمك، ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، الساعة 14:40 ظهراً.

الاتفاق / التعاون، ملعب محمد بن فهد في الدمام، الساعة 16:35 عصراً.

الشباب / الأهلي، ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، الساعة 16:50 مساءً.

الاتحاد / الفتح، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الساعة 18:50 مساءً.

ويسعى فريق النصر من خلال هذه الجولة تعزيز موقعه في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حتى وإن كانت هذه الصدارة مؤقتة في ظل تأجيل 3 مباريات سابقة لغريمه التقليدي فريق الهلال.

ومن جانبه، يطمح فريق الأهلي للدخول بدوره في أجواء المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، علماً بأن الراقي بات يمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها عودة المدرب السويسري كريستيان جروس لقيادة الجهاز الفني.

على صعيد آخر، يأمل فريق الاتحاد في مصالحة جماهيره الغاضبة والابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط، حتى لا يدخل مجدداً في صراع الهبوط مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020