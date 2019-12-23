الأهلي يفتقد خدمات أيمن أشرف أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف

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بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متأكداً من فقدان خدمات نجمه أيمن أشرف في المباراة المحلية القادمة أمام فريق مصر المقاصة المقرر إقامتها مطلع شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تحصل المدافع أيمن أشرف على بطاقة صفراء في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة حالياً على ملعب القاهرة الدولي في مسابقة الدوري العام.

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يُذكر أن أيمن أشرف كان قد حصل على بطاقة صفراء في مناسبتين سابقتين، وذلك أمام كلاً من فريق حرس الحدود، إضافة إلى فريق سموحة، وبالتالي سوف يغيب رسمياً عن اللقاء المحلي القادم بسبب الإيقاف على أن يكون متاحاً بصورة طبيعية أمام الجهاز الفني في المباراة المقبلة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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