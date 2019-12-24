تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الإنتاج الحربي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر بعض القنوات المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة.

قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أنه لا مجال أمامه للتعثر مرة أخرى انطلاقاً من مباراة الليلة، وخاصة بعدما فاز غريمه التقليدي الأهلي يوم أمس الإثنين على حساب ضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، مما يعني بالتالي أن خسارة أو تعادل الزمالك اليوم تُساوي انعدام حظوظه في المنافسة على لقب الدوري العام في الموسم الحالي.

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