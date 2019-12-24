مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24/12/2019 .. الزمالك والإنتاج الحربي والنصر ضد ضمك

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء بعض المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة الزمالك مع مضيفه الإنتاج الحربي، كما تُقام أيضاً مباراة وحيدة في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى بعض مباريات كأس رئيس دولة الإمارات، وفي مقدمتها مباراة الجزيرة مع ضيفه الوحدة.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

طنطا / أسوان، الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

اف سي مصر / مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، قناة أون سبورت HD2، المعلق محمد عفيفي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي / الزمالك، الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ضمك / النصر، كأس خادم الحرمين الشريفين، الدور ثمن النهائي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق بلال علام، الساعة 14:40 ظهراً.

النصر / شباب الأهلي دبي، كأس رئيس دولة الإمارات، الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، الساعة 14:50 عصراً.

الجزيرة / الوحدة، كأس رئيس دولة الإمارات، الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق علي سعيد الكعبي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد العبيدلي، الساعة 17:50 مساءً.

الوصل / خورفكان، كأس رئيس دولة الإمارات، الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد الشامسي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الجراح، قناة الشارقة الرياضية HD المجانية، المعلق حماد العنزي، الساعة 17:50 مساءً.

إقرأ أيضاً: تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز