هل يفوز الأهلي بالسحر ؟ سيد عبد الحفيظ يرد بقوة على رئيس الزمالك

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الرد بقوة على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أكد فيها استعمال النادي الأهلي للسحر الأسود من أجل ضمان فوزه في المباريات منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أنه لا يرغب في الرد على أمور خارج أرض الملعب، وخاصة وأن الناس جميعاً لديها عقول تُفكر بها ولديها أعين ترى بها ما يحدث جيداً في المباريات.

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وأشار أيضاً إلى أن الأهلي يمتلك في الوقت الحالي فريقاً قوياً للغاية على مستوى جميع الخطوط، موضحاً في الوقت ذاته أن السبب الرئيسي وراء نجاح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية طيلة الفترة الماضية، هي الطريقة التي يستعد بها دائماً للمباريات من خلال العمل الجاد بشكل يومي وبذل أقصى مجهود ممكن في التدريبات.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أنه لا يمتلك أي رد في الوقت الحالي على التحكيم، مؤكداً أن أي أحد داخل النادي الأهلي دائماً ما يجب أن يقوم بالرد بشكل متوازن أو محسوب بعكس الطرق الأخرى التي يستعملها بعض الناس في الحديث.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد أوضح قبل يومين من الآن أن السحر الأسود هو السبب الحقيقي وراء تراجع نتائج فريق الزمالك في الموسم الجاري، كما أكد أيضاً أن ذلك السحر يصنعه كلاً من سيد عبد الحفيظ إضافة إلى هاني العتال وأيضاً ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وهي التصريحات التي أغضبت جماهير القلعة الحمراء بشدة وحتى جماهير القلعة البيضاء، نظراً إلى الفارق الكبير الذي أصبح متواجد حالياً بين الأهلي والزمالك على مستوى ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح المارد الأحمر في تحقيق 8 انتصارات على التوالي، وذلك بعكس الزمالك الذي تعثر في 3 مباريات حتى هذه اللحظة من خلال الخسارة في مباراتين والتعادل في أخرى.

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