مصيلحي يعترض على التحكيم .. والأهلي يُطالب بتطبيق “VAR” لضمان العدالة

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أعرب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن غضبه العارم من مستوى التحكيم خلال المباراة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد مصيلحي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” أن فريق الاتحاد السكندري تعرض إلى الظلم التحكيمي للمباراة الثالثة في الموسم الحالي، مما يُضيع حقوق اللاعبين الذين بذلوا مجهودات كبيرة منذ انطلاقة الموسم.

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وأشار أيضاً إلى أن الهدف الذي سجله أحمد رفعت في مرمى الأهلي كان صحيحاً بنسبة 100%، إلا أن الحكم قرر إلغائه دون الكشف عن السبب وراء ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهداف الأهلي الثاني والثالث قضت على طموحات زعيم الثغر في اللقاء إلا أنها لم تكن صحيحة تماماً.

وفي ختام حديثه، شدد مصيلحي على أنه تحدث هاتفياً عقب نهاية المباراة مباشرة مع الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت، حيث وعده الغندور بتحسن الأمور التحكيمية في المرحلة القادمة وخاصة مع البدء في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

على الجانب المقابل، حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الرد على هذه التصريحات المهاجمة للتحكيم المصري، حيث طالب خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان العدل والمساواة بين جميع الأندية.

وأوضح أيضاً أن التحكيم في قارة أوروبا يُعاني بدوره من نفس الأخطاء، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد ساعدت كثيراً على تقليل حجم هذه الأخطاء بعكس ما هو عليه الحال في مسابقة الدوري المصري الممتاز التي تشهد وجود العديد من الأخطاء لعدم وجود التقنية حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، أشار سيد عبد الحفيظ إلى أن كامل تركيز النادي الأهلي مُنصب فقط داخل أرض الملعب وليس تجاه أي أمور خارجية، مشدداً في الوقت ذاته على أن مشوار التتويج بلقب الدوري العام لا يزال طويلاً.

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