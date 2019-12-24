الأهلي يؤكد جاهزية متولي وربيعة وفتحي لمباراة بلاتينيوم واقتراب نيدفيد من العودة

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أكد النادي الأهلي جاهزية كلاً من الثلاثي محمود متولي وأحمد فتحي ورامي ربيعة للمباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر إذاعة “أون سبورت” اليوم الثلاثاء أن الثلاثي قد تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت بهم في الآونة الأخيرة، مما يجعلهم تحت تصرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي انطلاقاً من اللقاء القادم.

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وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر قرر عدم الدفع بأي لاعب منهم خلال مباراة يوم أمس الإثنين بين الأهلي والاتحاد السكندري، من أجل ضمان عدم تعرضهم إلى الإصابة من جديد في ظل حاجة الفريق لخدماتهم في المرحلة المقبلة.

وعن اللاعب كريم نيدفيد، شدد سيد عبد الحفيظ على أن عودة نيدفيد إلى الملاعب باتت قريبة للغاية، حيث كان من المقرر أن يُشارك في التدريبات الجماعية في الأيام العشرة الماضية، إلا أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود رأى أن اللاعب لا يزال في حاجة إلى الراحة السلبية لمدة أسبوعين.

يُذكر أن كريم نيدفيد كان قد تعرض إلى إصابتين في الأشهر الماضية، مما أجبره على السفر إلى دولة ألمانيا من أجل الخضوع إلى عملية جراحية أولاً على مستوى الغضروف ثم أجرى جراحة جديدة ناجحة.

وعن إصابة النجم رمضان صبحي، أكد سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي حظه سئ للغاية بهذه الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي على مستوى العضلة الخلفية، وخاصة وأن إعارة اللاعب تنتهي مع المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، موضحاً أن الجهاز الطبي يُحاول أن يقوم بتقليص مدة الغياب من 6 أسابيع إلى 4 فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن المدرب السويسري رينيه فايلر لم يكن راضياً على الإطلاق على المستوى الفني الذي قدمه فريق الأهلي في الشوط الأول يوم أمس الإثنين أمام فريق الاتحاد السكندري، مشيراً إلى أن فايلر قام بتعنيف اللاعبين بين شوطي اللقاء.

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