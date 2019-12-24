الأهلي يؤكد بقاء عمار حمدي واحتمالية رحيل السيد وجمعة ومحسن في يناير

Advertisements

حسم النادي الأهلي كل الجدل القائم بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مستقبل الرباعي عمار حمدي وصلاح محسن وحسين السيد إضافة إلى صالح جمعة مع المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر إذاعة “أون سبورت” أن اللاعب الشاب عمار حمدي سيبقى لا محالة ضمن صفوف الفريق الأهلاوي في المرحلة القادمة، على أن يحظى بفرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات مع مرور الأسابيع.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أنه سوف يعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من أجل حسم مصير الثلاثي حسين السيد وصالح جمعة إضافة إلى صلاح محسن.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن رحيل كلاً من الثلاثي عن جدران القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي القادم يبدو أمراً وارداً بنسبة كبيرة، على أن يكون ذلك على سبيل الإعارة فقط إلا في حالة وصول عرض مغري لأي لاعب منهم من أجل شرائه بصفة نهائية.

وعن خروج اللاعب صالح جمعة تحديداً من حسابات رينيه فايلر الفنية، طالب سيد عبد الحفيظ الجميع بعدم الاستعجال في مثل هذه الأمور مثلما يفعل النادي الأهلي وخاصة المدرب السويسري، حيث من الوارد حدوث أي إصابة مؤثرة لأي لاعب في نفس مركز صالح جمعة، وحينها سوف يبدأ فايلر في الاعتماد على صالح جمعة ولن يرحل بالتالي عن الأهلي في شهر يناير المقبل.

وعن إمكانية التعاقد مع المهاجم النيجيري إيليكي من صفوف نادي لوزيرن السويسري في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، أوضح عبد الحفيظ أن اللاعب النيجيري يُعتبر من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى المارد الأحمر في المرحلة القادمة، إلا أن فايلر لم يستقر بعد على اسم اللاعب أو حتى المركز الذي يرغب في تدعيمه حتى الآن.

إقرأ أيضاً: الأهلي يؤكد جاهزية متولي وربيعة وفتحي لمباراة بلاتينيوم واقتراب نيدفيد من العودة