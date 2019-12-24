كلوب يؤكد غياب 4 لاعبين عن ليفربول في مباراته القادمة أمام ليستر سيتي

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تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أخباراً غير سارة على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بعدما أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز غياب 4 لاعبين عن صفوف فريقه خلال المباراة القادمة أمام فريق ليستر سيتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح يورجن كلوب خلال تصريحات له اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن كلاً من الرباعي الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، والكرواتي ديان لوفرين، وأيضاً الكاميروني جويل ماتيب، إضافة إلى البرازيلي فابينيو لن يكون حاضراً في اللقاء المقبل أمام ليستر سيتي.

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وأشار أيضاً إلى أن مدة غياب تشامبرلين قد تطول حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، بسبب تعرضه إلى قطع في أحد أربطة الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة ليفربول وفلامينغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وشدد كلوب في حديثه على أن الثلاثي الآخر قد تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الماضية، إلا أنهم لن يكونوا جاهزين من الناحية البدنية لخوض مباراة صعبة على ملعب كينغ باور أمام فريق الثعالب.

يُذكر أن فريق ليفربول يبتعد بفارق كبير للغاية عن جميع مُلاحقيه على مستوى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هذه المواجهة أمام ليستر سيتي قد تجعله يتخلص نهائياً من أحد المنافسين المباشرين له على اللقب في الموسم الحالي.

ويُعتبر الفارق بين ليفربول وليستر سيتي حتى الآن 10 نقاط كاملة، ولكن مع بقاء مباراة مؤجلة لصالح فريق الريدز، أي أن الفارق قد يصل إلى 16 نقطة في حالة فوز ليفربول في المباراتين معاً.

ويعلم المدرب الألماني يورجن كلوب أن مهمة فريقه لن تكون بتلك السهولة المتوقعة، نظراً إلى ضغط المباريات الهائل على فريقه خلال المرحلة القادمة من عمر الموسم وتحديداً مع بداية الدور الثاني أي منذ انطلاقة العام الجديد 2020.

ولا يزال فريق الريدز يُنافس حتى الآن على 3 جبهات مختلفة، وهي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وأيضاً لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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