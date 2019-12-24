رسمياً .. إيقاف رئيس الزمالك 3 مباريات وتحذير شديد اللهجة لسيد عبد الحفيظ

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عدة عقوبات صارمة تجاه بعض الأشخاص في الوسط الرياضي، لما بدر عنهم سواء من تصريحات أو تصرفات غير أخلاقية في الأيام الماضية على هامش مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاعتراضات من جانب عدة جهات على مستوى التحكيم المصري في بعض مباريات مسابقة الدوري العام، حيث وصل بعض هذه الاعتراضات إلى حد التصريحات المسيئة ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية.

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وإليكم الآن نص العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري اليوم:

إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحرمانه من حضور أي مباراة فريقه لمدة 3 مباريات قادمة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه يصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته المسيئة ضد حكم مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

إيقاف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وحرمانه من حضور المباراة القادمة لفريقه، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه يصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب تصريحاته المسيئة ضد حكم مباراة سموحة وأسوان.

تحذير الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من إمكانية فرض عقوبات عليه الفترة القادمة، وذلك في حالة تكرار انتقاده للتحكيم المصري عبر وسائل الإعلام مرة أخرى.



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