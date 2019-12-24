عمرو أديب يُطالب فايلر بالرحمة ومراعاة مشاعر الزمالك بعد رباعية الاتحاد السكندري

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حرص الإعلامي الزملكاوي المعروف عمرو أديب على مُطالبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة رحمة الأندية المصرية، إضافة إلى مراعاة مشاعر جماهير نادي الزمالك، بعد الفوز الكاسح الذي حققه الأهلي يوم أمس الإثنين على حساب الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام عمرو أديب بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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ممكن حد يفهم الباشا مدرب الأهلي إن عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير، يعني مش محتاج تعمل كرنفال أهداف، وحد يشرحله أنه فارق بنقط كتير عن أي نادي في المحروسة، موضوع الأهداف ده مش مهم، خلوه يراعي مشاعر البيت الأبيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك.

يُذكر أن المارد الأحمر تمكن يوم أمس من تحقيق فوزه الثامن على التوالي في مسابقة الدوري العام الموسم الحالي، والضحية هذه المرة كان زعيم الثغر الذي يُقدم مستويات أكثر من رائعة مع مديره الفني الكابتن طلعت يوسف مؤخراً.

ومن جانبه، يُعاني فريق الزمالك من حالة عدم الاستقرار في نتائجه منذ بداية الموسم الجاري، وذلك سواء مع مديره الفني الصربي السابق ميتشو أو حتى مع مديره الفني الفرنسي الحالي باتريس كارتيرون، مما جعل فارق النقاط بين الأهلي والزمالك يتسع بعد مرور 10 جولات فقط من عمر المسابقة.

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