اتحاد الكرة يرفض فكرة إقامة معسكر إضافي لمنتخب مصر قبل مارس المقبل

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني قد رفضت تماماً فكرة إقامة معسكر إضافي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قبل موعد فترة التوقف الدولي القادمة في شهر مارس المقبل من العام القادم 2020.

وأكد المصدر أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سبق وأن أعرب عن رغبته في إقامة معسكر للاعبين المحليين خلال شهر يناير أو فبراير مطلع العام المقبل 2020، حتى يكون قادراً على زيادة حالة التجانس بين اللاعبين مع طريقة اللعب الخاصة به قبل البدء في مشوار تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري وعد حسام البدري بالنظر إلى ذلك الطلب ودراسته بعناية كبيرة، إلا أن ازدحام جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى المشاركة القارية ل6 أندية في مسابقات مختلفة، بات عائقاً في نهاية المطاف أمام طلب الكابتن حسام البدري.

وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة يرى أن انتظام مسابقة الدوري العام حتى شهر مارس القادم، سوف يكون مفيداً للمنتخب الوطني المصري سواء من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية البدنية، على أن يتم إخطار حسام البدري برفض طلبه بشكل رسمي في الساعات القادمة.

ويرغب الاتحاد المصري في إنهاء المسابقات المحلية سواء الدوري المصري أو حتى كأس مصر مع نهاية الموسم الحالي في جميع أنحاء العالم أي في شهر مايو 2020، وبالتالي من المستحيل تأجيل أي مباراة قادمة على المستوى المحلي، حتى يحصل اللاعبون المصريون على راحة صيفية مثلما هو حال أي لاعب في كافة أنحاء العالم.

يُذكر أن منتخب مصر تنتظره العديد من التحديات الصعبة في الأشهر القادمة، حيث يبدأ أولاً في شهر مارس مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022، قبل أن يعود بعدها بعدة أشهر من أجل استئناف مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها على أرض دولة الكاميرون.

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