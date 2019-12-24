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يترقب عشاق نادي ليفربول في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح مباريات فريق الريدز في المرحلة القادمة، بعدما عاد مؤخراً من العاصمة القطرية الدوحة مُتوجاً بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ليفربول في يناير 2020 بمشاركة محمد صلاح، حيث ينتظر فريق الريدز العديد من التحديات المعقدة في الأسابيع القادمة، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ولا تزال أمام ليفربول مباراتين في غاية الصعوبة خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يلتقي أولاً مساء يوم الخميس المقبل مع مضيفه فريق ليستر سيتي على ملعب كينغ باور، ثم يستضيف بعدها بأيام قليلة مباشرة فريق ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد رود، وذلك تحديداً في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ليفربول في يناير 2020 بمشاركة محمد صلاح، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفربول / شيفيلد يونايتد، 2 يناير 2020، ملعب أنفيلد رود، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة العاشرة مساءً.

ليفربول / إيفرتون، 5 يناير 2020، ملعب أنفيلد رود، كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعة 18:01 مساءً.

توتنهام هوتسبير / ليفربول، 11 يناير 2020، ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ليفربول / مانشستر يونايتد، 19 يناير 2020، ملعب أنفيلد رود، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة السادسة والنصف مساءً.

ولفرهامبتون / ليفربول، 23 يناير 2020، ملعب مولينيو، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة العاشرة مساءً.

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