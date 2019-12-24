صحيفة برتغالية: 4 فوائد لأفيس بسبب صراع الأهلي والزمالك من أجل كهربا !

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كشفت صحيفة برتغالية عن الفوائد التي عادت على نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بسبب الصراع الذي دار الأشهر الماضية بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك من أجل النجم محمود عبد المنعم كهربا.

وأكدت صحيفة “Ologo” البرتغالية أن نادي ديسبورتيفو كان أكبر المستفيدين بدون أدنى شك من تعاقد محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، نظراً إلى ما اكتسبه النادي البرتغالي المتواضع من الناحية المادية بعد فسخ عقد اللاعب بالتراضي أو حتى من الناحية التسويقية.

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وأشارت أيضاً إلى أن نادي ديسبورتيفو كان طرفاً رئيسياً بالنسبة إلى كهربا، بعدما رحل الأخير عن صفوف نادي الزمالك الصيف الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي دون أن يواجه النادي البرتغالي أي مشاكل على الإطلاق.

وشددت الصحيفة على أن نادي ديسبورتيفو ومجلس إدارته يبدو واثقاً من صحة عملية تعاقده مع كهربا في الصيف الماضي، وبالتالي لن يتم توقيع عليه عقوبات من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم في المرحلة القادمة، بالرغم من تأكيد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن عقد اللاعب لا يزال سارياً حتى الآن.

وأوضحت أن نادي ديسبورتيفو عادت عليه 4 فوائد أساسية من صراع الأهلي والزمالك على خدمات كهربا في الأشهر الماضية، حيث تمثلت هذه الفوائد على النحو التالي:

التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، حيث لم تتحمل خزينة النادي سوى راتب اللاعب لمدة 4 أشهر فقط لا غير. تسويق اسم النادي البرتغالي المتواضع في الوسط الرياضي المصري أو العربي أو حتى الأفريقي. حصول نادي ديسبورتيفو على مبلغ 400 ألف يورو من محمود عبد المنعم كهربا، وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقده الذي تم فسخ لحسم صفقة انضمامه إلى النادي الأهلي. إمكانية تعاقد نادي ديسبورتيفو مع لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لتواجد مكان شاغر في قائمته بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوفه.

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