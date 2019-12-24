خبير لوائح: عقوبة التوبيخ لسيد عبد الحفيظ أكبر من مجرد إنذار وتنبيه

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أكد محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية المعروف أن عقوبة التوبيخ التي وجهها الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء تُعتبر أكبر من مجرد إنذا أو تنبيه على ما بدر منه من تصريحات مؤخراً.

وأوضح محمد فضل خلال تصريحات صحفية له اليوم أن عقوبة التوبيخ تُعد من العقوبات المنصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تُمثل أعلى درجات التحذير قبل فرض غرامة مالية أو الإيقاف للشخص الذي تم توجيه إليه العقوبة.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه العقوبة يتم توجيهها إلى أي شخص أساء أو انتقد بشكل لاذع أي قرار عن الاتحاد سواء المصري أو غيره، مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حالة تكرار نفس الخطأ من جانب نفس الشخص يتم حينها تصعيد العقوبة، من خلال فرض الغرامة المالية عليه أو حتى إيقافه لعدد من المباريات.

يُذكر أن سيد عبد الحفيظ كان قد هاجم منظومة التحكيم بشكل ملفت للغاية في الأيام الماضية، كما طالب أيضاً بضرورة سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب المصرية، من أجل تفادي الأخطاء التحكيمية الكارثية للحكام المصريين في المسابقات المحلية.

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