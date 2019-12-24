فايلر يدرس إعارة جيرالدو وجمعة ومحسن وحسين السيد في يناير

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس في الوقت الحالي إمكانية التخلي عن 4 لاعبين على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتوفير أماكن في قائمة المارد الأحمر.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر لا يرغب في بقاء كلاً من الرباعي جيرالدو وصلاح محسن، إضافة إلى صالح جمعة وحسين السيد مع فريق الأهلي بداية من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، نظراً لعدم وجود إمكانية لحصول أي لاعب منهم على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

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وأشار أيضاً إلى أن التخلي عن الرباعي المذكور لا يزال محلاً للدراسة من طرف الجهاز الفني، وخاصة مع احتمالية تعرض أي لاعب أساسي في صفوف الفريق الأهلاوي إلى الإصابة في الأيام القادمة، مما قد يُغير من رأي المدرب السويسري في نهاية المطاف بخصوص أي لاعب من الأربعة.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني للمارد الأحمر سبق له وأن قام ب 3 تبديلات على قائمة الموسم الحالي في الصيف الماضي، وهو ما يعني أنه لم يتبقى له سوى تبديلين فقط في الميركاتو الشتوي القادم بحسب لوائح وقوانين الاتحاد المصري لكرة القدم.

يُذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد في الأيام الماضية مع النجم محمود عبد المنعم كهربا في أولى صفقاته الشتوية، على أن يتعاقد مع صفقة أخرى هجومية بنسبة كبيرة بناءً على طلب رينيه فايلر، لذا سيكون النادي في حاجة لدخول الصفقات الجديدة ضمن قائمة الموسم دون التفريط في أي عنصر أساسي آخر.

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