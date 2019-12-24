رئيس الزمالك مُهدد بعقوبة مضاعفة في حالة حضور مباراة الإنتاج الحربي الليلة

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بات مُهدداً بتوقيع عقوبة جديدة عليه في الأيام القليلة القادمة، وذلك حالة حضوره في مدرجات ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء على هامش مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قد أصدرت اليوم الثلاثاء عقوبة الإيقاف بحق رئيس نادي الزمالك لمدة 3 مباريات، كما فرضت عليه أيضاً غرامة مالية وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه، بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها ضد حكم مباراة الزمالك وسموحة في مسابقة الدوري العام.

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وأكد المصدر أن العقوبة سوف يتم تطبيقها انطلاقاً من مباراة اليوم الثلاثاء أمام فريق الإنتاج الحربي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رئيس الزمالك لا يُمكنه استئناف العقوبة في ظل كونها أصغر عقوبة يتم صدورها على شخص في الوسط الرياضي.

وتسمح اللوائح والقوانين الخاصة باتحاد الكرة لأي شخص باستئناف العقوبة التي تم توقيعها عليه، وذلك في حالة كانت هذه العقوبة قد تمثلت في غرامة بداية من مبلغ 200 ألف جنيه، إضافة إلى إيقاف بداية من 6 مباريات.

وشدد المصدر على أن لجنة الانضباط سوف تُعاقب رئيس نادي الزمالك في حالة عدم تطبيق العقوبة المفروضة عليه انطلاقاً من الليلة، وذلك من خلال فرض عقوبة عليه مماثلة لنفس العقوبة الأولى أو ربما حتى مضاعفة العقوبة.

وأكد أيضاً أن تكرار العقوبة أو حتى مضاعفتها لن يضر نادي الزمالك بشكل عام، بل سيكون فقط في حق رئيس النادي، نظراً إلى ما تنص عليه اللوائح والقوانين التي تفصل ما عقوبات الأشخاص بعينهم وما بين عقوبات الأندية.

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