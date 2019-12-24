متعب: الأهلي ناجح بسبب الاستقرار والزمالك لم يفقد حظوظه في المنافسة على الدوري

Advertisements

كشف النجم السابق عماد متعب محلل قناة أون سبورت حالياً عن حظوظ الأندية في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نظراً إلى النتائج التي شهدتها الأسابيع الأولى من عمر المسابقة حتى الآن.

وأكد عماد متعب خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النجاح المبهر الذي حققه فريق الأهلي منذ انطلاقة الموسم وحتى هذه اللحظة، يأتي بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي بشكل عام سواء على الصعيد الإداري أو حتى على الصعيد الفني.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر يمتلك مديراً فنياً من الطراز الرفيع في الوقت الحالي مثل السويسري رينيه فايلر، نظراً لكونه يعمل من أجل مصلحة الفريق في المقام الأول، مؤكداً أن تواجد لاعبي الفريق الأول في أفضل حال سواء فنياً أو بدنياً قد ساعد فايلر كثيراً بالرغم من كثرة الإصابات التي ضربت الأهلي مؤخراً.

وعن تراجع نتائج فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، شدد عماد متعب في حديثه على أن الزمالك لا تزال حظوظه قوية للغاية في المنافسة على لقب الدوري العام في الموسم الجاري، وخاصة لما يمتلكه الفارس الأبيض من اسم وتاريخ كبير إضافة إلى جماهير غفيرة وأيضاً لاعبين على أعلى مستوى من الناحية الفنية.

وفي ختام تصريحاته، أقر متعب أن كلاً من نادي المقاولون العرب إضافة إلى نادي الاتحاد السكندري قد شكل مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن، نظراً إلى النتائج الأكثر من رائعة التي حققها كلاهما في الأسابيع الأولى من الموسم.

يُذكر أن الأهلي يُغرد وحيداً في صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام بالعلامة الكاملة من 8 انتصارات متتالية مع بقاء مباراتين مؤجلتين له، فيما يأتي خلفه مباشرة كلاً من فريق المقاولون العرب ثم فريق الاتحاد السكندري بعد العروض المميزة لهما في الأشهر الماضية.

ومن جانبه، يجد الزمالك نفسه في المركز الرابع بعد نتائجه السلبية مؤخراً، حيث تعثر في 3 مباريات من أصل 8 خاضها حتى الآن.

إقرأ أيضاً: رئيس الزمالك مُهدد بعقوبة مضاعفة في حالة حضور مباراة الإنتاج الحربي الليلة