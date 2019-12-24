تشكيل الزمالك الرسمي الليلة أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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