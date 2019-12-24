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يترقب عشاق نادي برشلونة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مواعيد مباريات الفريق الكتالوني في المرحلة القادمة، وتحديداً في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 بعد نهاية فترة الراحة الشتوية بسبب أعياد الميلاد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات برشلونة في يناير 2020 بمشاركة ليونيل ميسي، علماً بأن البارسا ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الأشهر القادمة مع انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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وأنهى فريق برشلونة عام 2019 بطريقة مميزة للغاية، بعدما نجح في الانفراد بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بالرغم من المستوى الفني غير الجيد الذي قدمه الفريق الكتالوني خلال المباريات الماضية وبالأخص في مباراة الكلاسيكو.

يُذكر أن انفراد البارسا بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية كان السبب الأول فيه هو تعثر الريال مطلع الأسبوع الحالي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وذلك بعكس فريق برشلونة الذي أدى مهمته على أكمل وجه من خلال اكستاح ضيفه ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف واحد.

ولا يزال الفريق الكتالوني يُنافس بكل قوة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، والتي تتمثل في كلاً من لقب الدوري الإسباني، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا، وأيضاً لقب كأس السوبر الإسباني، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي يُعتبر الهدف الرئيسي الموسم الجاري.

وإليكم الآن مواعيد مباريات برشلونة في يناير 2020 بمشاركة ليونيل ميسي، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إسبانيول / برشلونة، 4 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

برشلونة / أتلتيكو مدريد، 9 يناير 2020، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الساعة التاسعة مساءً.

برشلونة / غرناطة، 19 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

فالنسيا / برشلونة، 25 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

ومن المرجح أن يخوض فريق برشلونة مباراة أخرى، وذلك في حالة نجاحه في التأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني، وذلك أمام الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

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