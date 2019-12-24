رئيس الزمالك يتجاهل عقوبة اتحاد الكرة ويحضر مباراة الإنتاج الحربي

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تجاهل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك العقوبة التي تم توقيعها عليه من طرف لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال حضوره في مدرجات ملعب السلام على هامش مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقامة حالياً في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت اليوم الثلاثاء قراراً بحرمان رئيس نادي الزمالك من حضور 3 مباريات قادمة للفارس الأبيض في مسابقة الدوري العام انطلاقاً من لقاء الليلة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه.

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ولم يقم رئيس الزمالك بتنفيذ العقوبة وتواجد بصورة طبيعية في مدرجات ملعب السلام، وهو ما يعني بالتالي قيام لجنة الانضباط بتوقيع عقوبة جديدة عليه لعدم تنفيذ العقوبة الأولى، على أن يتم إصدار العقوبة بشكل رسمي في الاجتماع القادم للجنة.

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