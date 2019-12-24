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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم الجمعة المقبل.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، حيث يتواصل في هذه الجولة الصراع بين مختلف الأندية العربية من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريميرو دي أغوستو الأنجولي / مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة 27 ديسمبر 2019، الساعة السادسة مساءً.

الرجاء البيضاوي المغربي / شبيبة القبائل الجزائري، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، الساعة التاسعة مساءً.

الترجي الرياضي التونسي / فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ملعب رادس، الساعة التاسعة مساءً.

زيسكو يونايتد الزامبي / الزمالك، السبت 28 ديسمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً.

النجم الساحلي التونسي / الهلال السوداني، ملعب رادس، الساعة السادسة مساءً.

اتحاد العاصمة الجزائري / صن داونز الجنوب أفريقي، الساعة السادسة مساءً.

الوداد البيضاوي المغربي / بترو الأنجولي، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة التاسعة مساءً.

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