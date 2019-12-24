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يترقب عشاق نادي يوفنتوس في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مواعيد مباريات فريق السيدة العجوز في المرحلة القادمة بعد نهاية فترة الراحة الشتوية الحالية بسبب أعياد الميلاد.

وينتظر فريق يوفنتوس تحديات صعبة للغاية خلال شهر يناير من مطلع العام المقبل 2020، وذلك سواء على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي بشكل خاص أو حتى على مستوى مسابقة كأس إيطاليا التي فقد لقبها في الموسم الماضي.

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ولم يتمكن اليوفي من إنهاء العام الحالي 2019 بالطريقة التي يتمناها كل عاشق له، حيث يتشارك في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي مع غريمه التقليدي فريق إنتر ميلان بنفس عدد النقاط، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الإنتر متفوق عليه بفارق الأهداف، مما يمنح الأخير الصدارة إن تم النظر إلى وضعية الأهداف.

على صعيد متصل، فشل فريق يوفنتوس أيضاً في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما خسر من جديد على يد فريق لاتسيو بثلاثية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الطرفين على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ومن جانبها، كانت جماهير البيانكونيري غاضبة بشدة من حالة فريقهُا بعد نهاية النصف الأول من عمر الموسم الجاري، مما جعل البعض منها يُطالب حتى بإقالة الإيطالي ماوريسيو ساري من منصب المدير الفني لفريق السيدة العجوز، من أجل محاولة إصلاح الأمور قبل فوات الأوان في ظل المستويات غير الجيدة التي قدمها اليوفي طيلة الأشهر الأربعة الماضية.

وإليكم الآن مواعيد مباريات يوفنتوس في يناير 2020 بمشاركة كريستيانو رونالدو، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

يوفنتوس / كالياري، 6 يناير 2020، الدوري الإيطالي، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة الرابعة عصراً.

روما / يوفنتوس، 12 يناير 2020، الدوري الإيطالي، ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يوفنتوس / أودينيزي، 15 يناير 2020، ثمن كأس إيطاليا، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

يوفنتوس / بارما، 19 يناير 2020، الدوري الإيطالي، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

نابولي / يوفنتوس، 26 يناير 2020، الدوري الإيطالي، ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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