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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها في يوم الأحد القادم الموافق 29 ديسمبر 2019.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، علماً بأن هذه الجولة سوف تكون شاهدة على صدام مصري خالص من الطراز الرفيع بين بيراميدز والمصري البورسعيدي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

سان بيدرو الإيفواري / حسنية أكادير المغربي، الأحد 29 ديسمبر 2019، الساعة الثالثة عصراً.

إزاي من بنين / زاناكو الزامبي، الساعة الثالثة عصراً.

حوريا كوناكري الغيني / دجوليبا المالي، الساعة السادسة مساءً.

المصري البورسعيدي / بيراميدز، الساعة السادسة مساءً.

بيدفيست الجنوب أفريقي / النصر الليبي، الساعة السادسة مساءً.

نهضة بركان المغربي / موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الساعة التاسعة مساءً.

نواذيبو الموريتاني / رينجرز النيجيري، الساعة التاسعة مساءً.

بارادو الجزائري / إنيمبا النيجيري، الساعة التاسعة مساءً.

ومن المؤكد أن جميع الأندية العربية المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، سوف تُحاول أن تقوم بقطع خطوة جديدة في غاية الأهمية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولن تتمكن جميع الأندية العربية من الوصول إلى الدور القادم، نظراً إلى النتائج السلبية التي حققتها 3 أندية من أصل 7 مُشاركين حتى الآن بعد مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات، ويبدو الأمل مفقوداً بالنسبة إلى فريق نواذيبو ممثل موريتانيا الوحيد، حيث فشل الفريق المغمور في حصد أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة بعد مباراتين.

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