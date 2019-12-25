رئيس الزمالك: ساحر مصري وآخر نيجيري السبب في نتائجنا السلبية

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عاد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ليُثير الجدل مرة أخرى في الساعات الماضية، وذلك بخصوص السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الأيام الماضية.

وكان فريق الزمالك قد تعثر من جديد مساء يوم أمس الثلاثاء، من خلال سقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يعجز فيها الفارس الأبيض عن تحقيق الانتصار.

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ومن جانبه، أكد رئيس نادي الزمالك عقب نهاية المباراة مباشرة خلال تصريحات صحفية له أن السحر الأسود هو السبب الرئيسي وراء هذه النتائج السلبية التي يُحققها الفريق الأول، وليس المستوى الفني للاعبين أو مستوى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشار أيضاً إلى أن لاعبي الزمالك قدموا كل ما عليهم خلال مباراة الإنتاج الحربي، إلا أن الكرة رفضت أن تدخل مرمى المنافس بسبب السحر، كما أن الحكم أحمد الغندور تغافل أيضاً عن احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة الزمالك أثناء اللقاء.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن أزمة نادي الزمالك في الآونة الأخيرة ليست في اللاعبين وإنما في السحر الذي يُصنع من أجل محاربة النادي، من خلال تعامل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع ساحر مصري، إضافة إلى تعامل هاني العتال وممدوح عباس مع ساحر آخر نيجيري حتى يتعثر الزمالك بهذه الطريقة.

وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس القلعة البيضاء أن ما يفعله الثلاثي يُعتبر بمثابة الكُفر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف.

وساهمت هذه النتيجة السلبية في ابتعاد فريق الزمالك تماماً عن دائرة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، حيث فقد الفارس الأبيض 10 نقاط حتى الآن في الأسابيع الأولى من عمر الموسم.

وهو ما يعني بالتالي استحالة لحاقه بغريمه التقليدي الأهلي في صدارة الترتيب، نظراً إلى نجاح المارد الأحمر في تحقيق العلامة الكاملة من 8 مباريات.

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