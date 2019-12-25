قائمة الزمالك لمباراة زيسكو يونايتد .. غياب حازم إمام بسبب الإصابة

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء يوم أمس الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الزمالك قد سقط مساء يوم أمس الثلاثاء في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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وبناءً على ذلك، فشل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري العام، حيث تعرض إلى الخسارة أولاً على يد فريق طلائع الجيش، ثم سقط في فخ التعادل أمام كلاً من فريق سموحة ومن ثم أمام فريق الإنتاج الحربي.

وتوجهت بعثة نادي الزمالك مباشرة عقب نهاية المباراة إلى مطار القاهرة الدولي، من أجل السفر إلى دولة زامبيا استعداداً لمواجهة زيسكو يونايتد عصر يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولم تشهد قائمة الفارس الأبيض المتجهة إلى زامبيا تواجد النجم المخضرم حازم إمام، بسبب الإصابة الجديدة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ليُصبح مركز الظهير الأيمن شاغراً من جديد مثلما كان الحال تماماً أمام فريق طلائع الجيش في الأيام الماضية.

وإليكم الآن قائمة الزمالك الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق زيسكو يونايتد:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد / محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / إسلام جابر / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمد حسن / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / مصطفى فتحي / محمد أوناجم / كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

ويسعى فريق الزمالك لتعزيز موقعه في المجموعة الأولى، حتى يقترب أكثر من ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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