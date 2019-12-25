الغندور: التحكيم لم يُخطئ سوى مرة وحيدة ولن أستعين بحكام أجانب

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كشف الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخطأ الوحيد المرتكب من طرف الحكام خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة.

وأكد جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن التحكيم المصري لم يرتكب سوى خطأ وحيد فقط لا غير حتى الآن في الموسم الحالي على مستوى جميع المباريات لمختلف الأندية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الخطأ تمثل في احتساب الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد السكندري الذي سجله محمد مجدي قفشة، بالرغم من أن الأخير كان في وضعية تسلل إلا أن حكم الراية لم يتمكن من رؤية ذلك.

وأوضح أن تلك الحالة التي أخطأ فيها حكم الراية تُعد من الحالات الدقيقة جداً سواء في مصر أو حتى في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يتأكد من عدم صحة الهدف إلا بعد مشاهدة اللقطة أكثر من مرة عبر الإعادة التلفزيونية، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً للحكم الذي اتخذ القرار من النظرة الأولى.

وعن إمكانية الاستعانة بحكام أجانب في المرحلة القادمة في مسابقة الدوري العام، شدد جمال الغندور في ختام حديثه على أنه سوف يستقيل مباشرة من منصب رئيس لجنة الحكام، وذلك في حالة ضغط عليه الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام أجانب في أي مباراة باستثناء مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويبدو أن الوضع يسير من سيء إلى أسوأ في كرة القدم المصرية بسبب المشاكل التحكيمية التي عاشتها معظم الأندية منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، حيث لم تخلو أي مباراة إلا نادراً من الشكوى ضد التحكيم والأخطاء المرتكبة القاتلة والمؤثرة مباشرة في نتيجة المباريات.

ولا يُفكر أي طرف إلا في مصلحته الشخصية ومصلحة ناديه في المقام الأول، مما يُزيد بالتالي من حجم الضغوطات الهائلة على لجنة الحكام باتحاد الكرة وعلى الحكام بصفة خاصة قبل إدارتهم لأي لقاء.

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