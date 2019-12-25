مصادر تؤكد إقامة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات فبراير 2020

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كشفت مصادر صحفية إماراتية اليوم الأربعاء عن موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، إضافة إلى المكان الذي سوف تُقام فيه المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم بفارغ الصبر.

وأكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الموسم الحالي سوف تجمع بين الطرفين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك تحديداً في شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020 على أن يتم تحديد يوم المباراة في وقت لاحق.

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وأشارت أيضاً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي قام بتوقيع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تنظيم مباراة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي في الساعات القادمة عن تفاصيل الاتفاقية.

وشددت الصحيفة على أن تحديد موعد المباراة سوف يتم بعد التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نظراً لازدحام جدول مباريات كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الأشهر القادمة، وذلك سواء بسبب ضغط المباريات المحلية أو حتى بسبب ضغط المباريات القارية.

ويخوض كلاً من القطبين الأهلي والزمالك العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الأشهر القادمة بشكل مضغوط، من أجل ضمان إنهاء المسابقة في نهاية شهر مايو 2020 على أقصى تقدير مثلما هو حال جميع الدوريات الكبرى في كافة أنحاء العالم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن كلاً من الطرفين لا يزال متواجداً في مسابقة كأس مصر بعدما نجح كلاهما في الوصول مؤخراً إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لا تزال لم يتم الكشف عنها بعد حتى هذه اللحظة.

ويبقى الأمر في غاية التعقيد أيضاً في ظل مشاركة الأهلي والزمالك الموسم الحالي في دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مما يُجبر كلاً منهما على خوض مباراة كل 3 أو 4 أيام، وبالتالي ستكون مباراة كأس السوبر بمثابة العبء الإضافي عليهما.

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