رئيس الزمالك يُهاجم لجنة الانضباط واتحاد الكرة ويلوم سحر الأهلي مجدداً !

Advertisements

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل عام ولجنة الانضباط بشكل خاص، بسبب القرار الصادر بحقه المتمثل في إيقافه لمدة 3 مباريات مع فرض غرامة مالية عليه يصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته ضد التحكيم المصري.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أنه سوف يقوم بتعليم القانون للقاضي الذي أصدر هذه العقوبة بحقه، كما سيقوم أيضاً بتقديم شكوى بحقه إلى وزير العدل بعدما اعتدى على الدستور والقانون وقانون الرياضة والقضاء المصري.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أنه لا يجوز لأي هيئة معاقبة هيئة أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يمتلك حصانة موضوعية تُتيح له الحديث عن أي شيء في البرلمان المصري دون اتخاذ أي قرارات ضده، كما يمتلك أيضاً حصانة إجرائية والتي لا يجوز من خلالها التوقيع عليه أي عقوبة سواء جنائية أو حتى تأديبية إلا بعد الحصول على الإذن من مجلس الشعب بحسب الدستور والقانون.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه لا يعرف لماذا يرغب الزملكاوية في هدم استقرار نادي الزمالك، نظراً لأن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مؤقت زملكاوي مثله مثل حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وحتى القاضي الذي أصدر العقوبة بحقه.

وعن تعادل فريق الزمالك سلبياً بدون أهداف مع فريق الإنتاج الحربي، أوضح رئيس القلعة البيضاء أنه أخطر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي أن الزمالك لن يُسجل أي هدفاً في شباك الفريق العسكري بسبب السحر الأسود الذي صنعه له النادي الأهلي بواسطة الكابتن سيد عبد الحفيظ، إضافة إلى الثنائي الزملكاوي هاني العتال وممدوح عباس.

وأكد أيضاً أنه لن يقوم بمحاسبة لاعبي الزمالك على النقاط المهدرة، وخاصة وأنهم يقومون ببذل أقصى مجهود ممكن لديهم على أرض الملعب، فيما يُحقق الأهلي 8 انتصارات على التوالي مع مديره الفني الفاشل رينيه فايلر الذي كان لا يعرف طعم الانتصار قبل التعاقد مع الأهلي.

إقرأ أيضاً: مصادر تؤكد إقامة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات فبراير 2020