اتحاد الكرة يؤكد احتمالية إقامة السوبر المصري في الإمارات في انتظار موافقة جميع الأطراف

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي الزمالك سوف تُقام في دولة الإمارات شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020 بنسبة شبه مؤكدة.

وأكد المصدر أن ما نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية صباح اليوم الأربعاء بخصوص توقيع مجلس أبوظبي الرياضية اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضية، من أجل إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في العاصمة الإماراتية أبوظبي كان صحيحاً بنسبة 100%.

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وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري قام بالترحيب بهذه الاتفاقية، وخاصة وأن مباراة كأس السوبر المصري سبق وأن تم تنظيمها على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 مناسبات سابقة على مدار السنوات الماضية.

وشدد المصدر على أن الإعلان بشكل رسمي عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري الرابعة على أرض دولة الإمارات سوف يتم في الأيام القادمة، وذلك بعد حصول اتحاد الكرة على موافقة جميع الأطراف المعنية المتمثلة في طرفي اللقاء الأهلي والزمالك إضافة إلى الشركة الراعية.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة فأل حسن على النادي الأهلي، حيث سبق وأن نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مرتين من أصل 3 مباريات تم إقامتها هناك، حيث فاز في المرتين على حساب غريمه التقليدي الزمالك إضافة إلى فريق المصري البورسعيدي.

ولم يخسر المارد الأحمر سوى في مناسبة وحيدة في دولة الإمارات، وكانت على يد فريق الزمالك بركلات الترجيح، على أن يكون الصراع شرساً بين قطبي الكرة المصرية من أجل حسم لقب السوبر المصري الرابع في الخليج.

يُذكر أن الأهلي كان قد التقى مع الزمالك في مطلع الموسم الحالي في لقاء كأس السوبر المصري الخاص بالموسم قبل الماضي، وحسم الفريق الأهلاوي المباراة بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وشهدت تلك المباراة حضوراً جماهيرياً من الطرفين، إلا أن الجهات الأمنية ترى أن الوقت الحالي ليس مناسباً على الإطلاق من أجل تكرار ذلك السيناريو مرة أخرى بسبب الأجواء المشحونة مؤخراً بين القطبين.

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