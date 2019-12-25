رسمياً .. اتحاد الكرة يُخاطب 3 جهات أمنية لمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء خطاباً رسمياً إلى 3 جهات أمنية في الدولة، من أجل منع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفقة المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأيضاً الكابتن رضا عبد العال من دخول مدرجات الملاعب المصرية لحين انتهاء مدة العقوبات التي تم توقيعها على الثلاثي من طرف لجنة الانضباط.

وتكفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بإرسال الخطاب الرسمي إلى كلاً من: اللواء محمد منصور مساعد وزير أول وزير الداخلية لقطاع الأمن / اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني / اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.

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وقام اتحاد الكرة بإرسال هذه الخطابات إلى الجهات الأمنية بسبب انتهاك رئيس نادي الزمالك العقوبة التي تم توقيعها عليه من طرف لجنة الانضباط، من خلال حضوره مساء يوم أمس الثلاثاء في مدرجات ملعب السلام لمتابعة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن رئيس القلعة البيضاء أكد أيضاً خلال مقطع فيديو عقب نهاية اللقاء مباشرة أنه سوف يقوم بتعليم قاضي لجنة الانضباط القانون بسبب اعتدائه على القانون والدستور والقضاء المصري.

يُذكر أن لجنة الانضباط كانت قد أعلنت عن حرمان رئيس الزمالك من حضور 3 مباريات قادمة لفريقه انطلاقاً من مباراة الإنتاج الحربي، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه، بسبب التصريحات التي هاجم فيها حكم مباراة الزمالك وسموحة ولجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور.

وتنص اللوائح والقوانين للاتحاد المصري لكرة القدم على تكرار العقوبة من جديد في حالة قيام أي شخص في الوسط الرياضي بعدم تنفيذ العقوبة التي تم توقيعها عليه من طرف لجنة الانضباط، إلا أن الأخيرة فضلت عدم إشعال الأزمة بشكل أكبر والبدء في تنفيذ العقوبة من المباراة القادمة للفارس الأبيض في مسابقة الدوري العام مطلع شهر يناير المقبل.

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