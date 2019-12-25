الأهلي يؤكد جاهزية رامي ربيعة قبل مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

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أكد النادي الأهلي بشكل رسمي جاهزية النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء أن رامي ربيعة قد حصل على التصريح الطبي من طرف الدكتور خالد محمود طبيب النادي، من أجل العودة للمشاركة بصورة طبيعية للغاية في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً على مستوى العضلة الخلفية.

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وأوضح أيضاً أن ربيعة كان قد شارك في جزء بسيط من الحصص التدريبية على مدار الأيام القليلة الماضية، كما أدى أيضاً التدريبات البدنية بشكل مثالي للغاية مما يعني بالتالي جاهزية للمشاركة في المباريات مرة أخرى مع الأهلي انطلاقاً من اللقاء القادم أمام فريق بلاتينيوم ستارز.

وشدد على أن مشاركة اللاعب بصفة أساسية في المباراة المقبلة أو جلوسه على مقاعد البدلاء سوف يكون بحسب وجهة نظر الجهاز الفني، وتحديداً السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي الذي قد لا يرغب في المجازفة به حتى لا يتعرض إلى الإصابة من جديد.

ومن المؤكد أن المدرب السويسري سوف يكون حائراً بدون أدنى شك خلال المواجهة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز، نظراً لأن المارد الأحمر استعاد قبل هذه المباراة كامل قوته على مستوى خط الدفاع، بعدما تعافى من الإصابة كلاً من سعد الدين سمير ومحمود متولي وعلي معلول وياسر إبراهيم، إضافة إلى انتهاء عقوبة الإيقاف بالنسبة إلى أيمن أشرف الذي طُرد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

يُذكر أن الأهلي يمتلك في رصيده 3 نقاط حتى الآن بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مما يُزيد بالتالي من أهمية صدامه في الجولتين الثالثة والرابعة مع فريق بلاتينيوم ستارز ذهاباً وإياباً، على أمل أن يتعثر فريق النجم الساحلي التونسي في صدامه مع فريق الهلال السوداني.

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