الإسماعيلي يؤكد بقاء عبد الرحمن مجدي وينفي الاهتمام بحسين السيد

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حسم النادي الإسماعيلي من جديد كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مستقبل النجم الصاعد بقوة عبد الرحمن مجدي مع فريق الدراويش، إضافة إلى حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع حسين السيد من النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “تايم سبورت” أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لم يصل له طيلة الأشهر الماضية أي عرض رسمي من أجل ضم عبد الرحمن مجدي، وذلك سواء كان عرضاً محلياً أو حتى من خارج مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن عبد الرحمن مجدي يُعد لاعباً مميزاً للغاية عطفاً على المستويات الرائعة التي قدمها في الآونة الأخيرة، سواء مع فريق الدراويش أو خاصة من خلال مساهمته في تتويج المنتخب الوطني المصري الأولمبي بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، إضافة إلى نيل بطاقة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف صبري المنياوي أن اللاعب يستحق الحصول على فرصة جيدة في المستقبل القريب حتى تظهر قدراته بشكل أكبر، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الإسماعيلي ليس لديه أي نية حالياً للتفريط في خدمات أي نجم من نجومه في الميركاتو الشتوي القادم، بسبب الرغبة في المنافسة على لقب البطولة العربية للأندية إضافة إلى احتلال مركز جيد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد في حديثه على أن النادي الإسماعيلي يسعى المرحلة القادمة للتعاقد مع صانع ألعاب إضافة إلى ظهير أيسر، إلا أن اللاعب حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي ليس في حسابات الدراويش على الإطلاق مثلما يُشارع في بعض وسائل الإعلام الأيام الماضية.

وعن مستقبل أدهم السلحدار في منصب المدير الفني لفريق الدراويش، أكد صبري المنياوي في ختام تصريحاته أن القرار الأول والأخير بخصوص ذلك الموضوع سوف يكون بيد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان فقط لا غير.

يُذكر أن فريق الإسماعيلي يستعد في الأيام القادمة لخوض مرحلة مهمة للغاية في موسمه، وذلك حينما يلتقي مع الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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