أزارو يتعرض للإصابة قبل لقاء بلاتينيوم وكهربا ينتظم في المران الجماعي

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شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض النجم المغربي وليد أزارو إلى الإصابة، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض المهاجم وليد أزارو إلى كدمة قوية على مستوى الكاحل بعد التحام قوي مع اللاعب محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب، إلا أن أزارو خضع إلى فحص طبي سريع تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي ثم استكمل الحصة التدريبية بصورة طبيعية.

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ومن المرجح أن يخضع اللاعب المغربي إلى فحص طبي جديد قبل انطلاقة مران يوم غداً الخميس، من أجل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100% حتى وإن كانت الإصابة غير خطيرة، من أجل تفادي تعرضه إلى أي إصابة في المرحلة القادمة.

على صعيد آخر، شهدت التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم الثلاثاء مشاركة النجم محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة منذ تعاقده رسمياً مع النادي الأهلي، علماً بأن اللاعب كان قد خضع إلى فترة تأهيل خاصة طيلة الأيام الماضية تمهيداً للمشاركة مع زملائه في التدريبات.

يُذكر أن محمود عبد المنعم كهربا يُعد أول صفقة يُبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الميركاتو الشتوي القادم، على أن يتم ضم اللاعب مباشرة إلى قائمة الفريق الأهلاوي بداية من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي أي تحديداً في مطلع شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

ومن المؤكد أن كهربا سوف يكون إضافة قوية لتشكيلة المدير الفني السويسري رينيه فايلر في المرحلة القادمة، نظراً إلى قدرته على اللعب في أكثر مركز على الصعيد الهجومي، وذلك سواء في الجناح الأيمن أو الأيسر أو حتى في مركز المهاجم الصريح.

ومن جانبه، شارك المدافع ياسر إبراهيم بدوره في مران اليوم الثلاثاء بصورة طبيعية بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، على أن يكون اللاعب متاحاً لفايلر في اللقاء القادم أمام فريق بلاتينيوم ستارز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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