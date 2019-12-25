موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الخميس 26/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 على ملعب كينغ باور في مدينة ليستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وليستر سيتي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 على ملعب كينغ باور في مدينة ليستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على استغلال حالته المعنوية المرتفعة للغاية من أجل تحقيق انتصار جديد يُعزز به صدارته لترتيب البريميرليج وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ويأتي فريق ليفربول إلى مدينة ليستر بهذه المعنويات العالية بعدما نجح منذ أيام قليلة وتحديداً في مطلع الأسبوع الحالي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، إثر تفوقه بصعوبة بالغة على حساب فريق فلامينغو البرازيلي في المباراة النهائية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعتبر ذلك اللقب القاري هو الثالث لفريق الريدز في ظرف الأشهر الستة الماضية، حيث سبق له وأن تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم الماضي، إضافة إلى نجاحه في الظفر بلقب كأس السوبر الأوروبي مع مطلع الموسم الجاري، وهو ما يجعل عام 2019 استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى فريق ليفربول.

ويبقى الهدف الرئيسي الآن أمام فريق ليفربول هو ضرورة حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً لأنه يُعتبر اللقب الوحيد الذي عجز فريق الريدز عن الفوز به منذ عام 1990، علماً بأن فارق النقاط الكبير حالياً مع جميع مُلاحقيه يجعله مُرشحاً فوق العادة لتحقيق هدفه، إلا أن البريميرليج ليس له أمان وخاصة مع تلاحم المباريات بداية فترة أعياد الميلاد.

ومن جانبه، يخشى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول على لاعبيه من الضغط الهائل بسبب كثرة المباريات التي خاضوها في الأشهر الماضية، أو حتى بسبب كثرة المباريات التي سوف يخوضها الفريق في الأشهر القادمة بداية من المباراة المقبلة أمام فريق ليستر سيتي.

ويأمل يورجن كلوب أن يسير فريق ليفربول على نفس الدرب الذي سار عليه فريق ريال مدريد الإسباني في السنوات الماضية، حيث يُعتبر الفريق الملكي هو الوحيد الذي لم يُصاب بلعنة كأس العالم للأندية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن كل فريق أوروبي فاز بلقب مونديال الأندية في السنوات الماضية لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز يُذكر في العام الذي يليه مباشرة باستثناء الريال.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ليستر سيتي عازماً بدوره على تقديم مباراة كبيرة أمام أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي، بالرغم من الخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريق الثعالب مطلع الأسبوع الجاري على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي.

ولا يزال فريق الثعالب يؤمن بكامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بالرغم من أن الفارق حالياً بينه وبين ليفربول قد وصل إلى 10 نقاط كاملة مع بقاء مباراة مؤجلة لفريق الريدز أمام فريق وست هام يونايتد.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

سالزبورغ النمساوي 2/0 ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، كأس الرابطة الإنجليزية.

مونتيري المكسيكي 2/1 ليفربول، كأس العالم للأندية.

ليفربول 1/0 فلامينغو البرازيلي، نهائي كأس العالم للأندية.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ليستر سيتي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليستر سيتي 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 1/1 نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 2/2 ليستر سيتي، فاز ليستر سيتي بركلات الترجيح، كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي 1/3 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ليفربول وليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 49 نقطة من 17 مباراة.

ليستر سيتي، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 39 نقطة من 18 مباراة.

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